Un protagonista di tante sessioni del mercato viola finisce sotto indagine: la situazione

Potrebbero arrivare provvedimenti seri Fali Ramadani, uno degli uomini di mercato che negli ultimi anni ha collaborato spesso con la Fiorentina nel trasferimento di tanti suoi giocatori in maglia viola. Stando a quanto riferito infatti dal portale Ultima Hora, la “Audiencia Nacional” spagnola avrebbe messo nel mirino il noto procuratore per presunto riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Martedì scorso una commissione giudiziaria si sarebbe presentata nel suo chalet vicino a Palma de Maiorca, setacciandolo alla ricerca di prove per circa sei ore. Ramadani sarebbe al centro di un’indagine molto più ampia che coinvolge diversi milionari i quali si sarebbero avvalsi di alcune famose aziende dell’isola delle Baleari per riciclare denaro. Di conseguenza l’agente sportivo nei prossimi giorni sarà quindi chiamato a difendersi in tribunale a Madrid.