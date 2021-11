Un punto interrogativo da venti milioni di euro

Una partita soltanto da titolare, poi sempre (o quasi) subentrato. In tutto meno di 200 minuti complessivi in campo per Sofyan Amrabat, secondo acquisto più oneroso della storia della Fiorentina. Si può dire che sia lui il vero grande interrogativo di questa squadra, un interrogativo da più di venti milioni di euro sul quale andrà presa presto una decisione. Il suo ingresso ieri sera al posto di Torreira ha rimarcato le sue difficoltà a giocare come regista, faticando spesso anche come mezzala. Di fatto un centrocampo a due la Fiorentina in questi anni lo ha avuto raramente e il marocchino ha faticato a trovare la sua giusta dimensione.

Anche Vincenzo Italiano sperava di trovare un giocatore che si sarebbe maggiormente adattato al suo sistema di gioco visto che le qualità del calciatore sono indubbie. Adesso c’è da capire quale sarà il suo futuro visto anche il grande numero di centrocampisti alla Fiorentina e una Coppa d’Africa che lo terrà impegnato per un po’. I dubbi sulla sua adattabilità al gioco di Italiano adesso sono legittimi, ma c’è un investimento (importante) fatto che la società viola non può permettersi di perdere.