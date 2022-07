Un Rasmussen solo di passaggio: il danese in grossa difficoltà da terzino e da centrale…

Il fardello di Jacob Rasmussen continua a pesare sulla Fiorentina, a livello di ingaggio ma anche di presenza fisica in rosa perché il club viola ha la necessità di costruire una rosa con risorse affidabili, tenendo però sotto controllo i numeri per la composizione della lista ufficiale per affrontare la stagione. In ritiro a Moena si sta rivedendo anche il danese, rientrato dopo un biennio di prestito al Vitesse e un altro anno nella seconda serie tedesca. Numeri e curriculum che non ne fanno un giocatore così intrigante agli occhi di Italiano, viste anche le difficoltà palesate ieri contro il Trento dove è stato impiegato però da terzino sinistro.

Aldilà dello spostamento di ruolo, è lecito attendersi che il destino di Rasmussen sia altrove e che la Fiorentina cerchi un altro mancino per completare la rosa dei centrali, visto anche il Nastasic scadente dell’ultima stagione. E in attesa di capire cosa ne sarà di Milenkovic, ad oggi la società viola ha due certezze tra i centrali, Igor e Quarta, a cui dovranno far compagnia altri due elementi affidabili dal punto di vista fisico e tecnico.