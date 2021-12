Un record dopo l’altro: Vlahovic adesso vale 100 milioni

La Gazzetta dello Sport di si focalizza sui numeri dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, autore di una doppietta nel 4-0 della Fiorentina rifilato alla Salernitana. Sono infatti trentadue gol nell’anno solare, quest’anno meglio soltanto Lewandowski e in Italia ha fatto di più solo Cristiano Ronaldo con 33. E 15 gol in campionato, con i quali è capocannoniere in Serie A e viaggia a medie paurose e potrebbe eguagliare i primati stabiliti da Higuain nel 2015-16 con il Napoli e da Immobile nel 2019-20 con la Lazio, tutti e due a quota 36 reti finale.

Il classe 2000 ha trasformato le tensioni legate al rinnovo in elettricità positiva. Con la curva Fiesole il rapporto però è rimasto gelido, tanto che non è andato a festeggiare con i compagni sotto la curva. I tifosi gli hanno chiesto di evitare questo gesto. E lui, anche se a malincuore, ha aspettato i compagni all’ingresso del tunnel che porta agli spogliatoio.

La Fiorentina sembra comunque intenzionata a tenere il fenomeno serbo fino a giugno per tentare l’assalto all’Europa. Soltanto davanti a un’offerta indecente la società viola potrebbe accettare a gennaio di aprire una trattativa. Ma dopo le ultime prodezze il prezzo di Vlahovic è quello di un bomber da cento milioni. Non un euro in meno. Una cifra che preferirebbe indirizzare il giocatore soltanto verso l’estero e non alle rivali in Italia come la Juventus.