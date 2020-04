Un regalo (di mercato) ancora non scartato

Il meglio deve ancora venire. Infatti, dal mercato invernale c’è un regalo che ancora non è stato scartato ed è l’asso ivoriano Christian Micheal Kouamè.

L’ex Sestese arriva alla Fiorentina come una autentica sorpresa in quanto infortunato ma Kouamè ha solo da riaccendere il motore. Infatti, prima dello stop forzato aveva dimostrato all’Italia intera le sue qualità. Duttilità, utilissima nel calcio moderno, potenza, velocità d’esecuzione e tanta testa.

Il giovane ivoriano, portato in italia dal patron del Prato Toccafondi, aveva raggiunto l’apice nella scorsa stagione giocando trentotto partite su trentotto e segnando quattro reti.

Per Kouamè ora davanti il futuro è roseo, il Coronavirus l’ha fatto recuperare fisicamente con l’allenamento a casa e Mister Iachini potrebbe addirittura tenerlo in considerazione per il prossimo futuro.

Kouamè, infatti, deve ritrovare confidenza con il campo ma, come egli stesso ha dichiarato, ha tanta voglia di giocare. Sicuramente l’ex Genoa è lanciatissimo verso la stagione 2020/21 nella quale potrebbe diventare un grande asso nell’attacco viola.