Un rendimento diametralmente opposto tra casa e trasferta: la Fiorentina dovrà assolutamente migliorare lontano dal Franchi

Il campionato è ormai finito e adesso è tempo di programmare la prossima stagione. Ma guardarsi indietro e vedere cosa si è fatto può essere utile, per migliorare e non ripetere gli stessi errori. La Fiorentina ha concluso la stagione al settimo posto, traguardo che le è valso la qualificazione ai preliminari di Conference League.

Tuttavia ci sono due classifiche speciali che dicono molto sull’andamento della squadra di Vincenzo Italiano. Stiamo parlando di quelle che distinguono i punti fatti in casa e quelli in trasferta, che nel caso dei viola sono diametralmente opposte. 41 punti collezionati tra le mura amiche, contro gli appena 21 conquistati lontano dal Franchi.

Praticamente, la Fiorentina in casa ha fatto quasi il doppio dei punti rispetto a quando ha giocato in altri stadi. A tal punto che, se si considerassero solo le partite del Franchi, la Fiorentina sarebbe seconda in classifica dietro soltanto all’Inter. E’ invece ovviamente disastroso il dato delle gare in trasferta, con i viola che hanno fatto peggio di dodici squadre tra cui Sassuolo, Empoli, Verona, Udinese e Torino.