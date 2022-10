Un rendimento offensivo da record negativo

Numeri abbastanza impietosi, quelli della Fiorentina in zona offensiva. Sono solamente sette, i gol seganti dalla squadra viola in otto gare di campionato, 9 come i punti in classifica. Non per nulla i viola sono 11esimi.

E in Conference il punto è uno solo in due partite, accompagnato da appena un gol tra Riga e Basaksehir. Era dal 2016-17 che il rendimento offensivo non risultava così disastroso, con 6 reti. Lo scorso anno, allo stesso punto del percorso, erano stati 10 i sigilli realizzati.