Un reparto sul quale riflettere più del previsto

La Fiorentina è alla caccia di un regista e/o di un centrocampista da utilizzare come mezzala. La questione però è più delicata di quel che sembra con soprattutto l’arrivo di Amrabat e la mancanza di coppe europee da disputare che fanno si che sul centrocampo ci sia da ragionare attentamente.

L’ex Hellas è un tuttocampista che quest’anno ha giocato in coppia con un play (Veloso). I viola, restando col 3-5-2 con Castrovilli nei tre, hanno così tanta necessità di un regista puro al posto di Pulgar? Il cileno non detta i tempi alla squadra ma cederlo per prendere un calciatore in grado di farlo renderebbe la mediana un po’ troppo leggera, quindi occorre pensare bene alle mosse da fare.

Per quanto riguarda la mezzala invece, uno alla Nainggolan farebbe certamente comodo ma chi rimarrebbe fuori tra Amrabat e Castro? Per non parlare di Duncan, pagato quasi sedici milioni a gennaio, che farebbe la seconda riserva…

Il mercato è ancora tutto in divenire: vedremo come si muoverà Pradè, il margine di errore stavolta sarà davvero vicino allo zero.