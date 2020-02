Un rientro per “abbattere” la sterilità offensiva?

Senza Marco Benassi, la Fiorentina a Genova ha segnato cinque gol, ma lo ha fatto in una gara dove gli episodi sono girati sin da subito dalla parte della squadra di Iachini. Un autogol e poi due calci di rigore (sacrosanti) hanno indirizzato il match sui binari giusti. Il numero 24 però aggiunge alla Fiorentina quei movimenti in profondità in grado di impensierire le retroguardie avversarie, creando allo stesso tempo spazi anche per i compagni. Sabato contro l’Udinese, sarà nuovamente il turno di Benassi per “abbattere” la sterilità offensiva della Fiorentina?