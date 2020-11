Un rigore netto e uno molto generoso: Abisso premia il volo di Hernandez, ma Dragowski mette tutti d’accordo. Una serie di ammonizioni che i viola potevano evitare

Milan-Fiorentina gara valida per la nona giornata della Serie A è stata diretta da Rosario Abisso di Palermo, assistenti Lo Cicero e Tolfo, Mazzoleni al VAR.

Primo quarto d’ora che appare molto equilibrato tra le due compagini; al 25′ calcio di rigore per il Milan con Pezzella che tenta di recuperare su Saelemaekers, presentatosi a tu per tu con Dragowski. Ma l’argentino lo tocca quel tanto che basta per sbilanciarlo: penalty ed ammonizione per l’ex Betis (decisiva per Abisso la segnalazione del secondo assistente Tolfo). Al 37′ ancora calcio di rigore per i padroni di casa, con Theo Hernández che entra in area sul versante di sinistra dell’attacco e viene ostacolato da Caceres con un braccio. La decisione di Abisso appare davvero molto generosa perché l’attaccante rossonero accentua tantissimo gli effetti del tocco. Dragowski mette d’accordo tutti parando la conclusione di Kessie. Prima dell’intervallo brutta entrata di Rebic su Caceres che merita il giallo che Abisso prontamente gli mostra.

Si passa alla ripresa, al 52′ giallo a Castrovilli falloso su Saelemaekers. Al 71′ ammonizione per Kessie che con il braccio ferma un lancio di Bonaventura. Nel finale altre due ammonizioni per i viola: all’86’ giallo per Biraghi che trattiene Saelemaekers ed al 91′ per Amrabat che ingenuamente colpisce Kessie.

Nel complesso la direzione del gruppo arbitrale è apparsa all’altezza, con l’eccezione della concessione del secondo rigore al Milan: a nostro avviso Abisso poteva tranquillamente lasciar correre nella circostanza.