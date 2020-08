Un rinforzo di livello per reparto ma i soldi veri per il bomber: ecco il duello polacco che anima il mercato

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è decisa a rinforzare la squadra con un acquisto di livello per reparto. L’anima del mercato viola è il reparto offensivo con il dubbio se confermare Cutrone (scatterebbe l’obbligo di riscatto in caso di tot. presenze accumulate) oppure Vlahovic (può partire in prestito). Ma il vero duello è tra polacchi: Piatek sembra il più semplice da prendere, con Iachini che sarebbe felice di riproporre la coppia che ha fatto benissimo al Genoa con Kouame, ma il duellante Milik è il preferito e si aspetta di vedere come va a finire la sua situazione in bilico tra Juventus e Roma.

