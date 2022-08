Un rinnovo che unisce ancora di più il gruppo viola, per un sacco di ragioni

Il rinnovo di Milenkovic ha messo un punto fermo sulla rosa di quest’anno. Il difensore classe 1997 ieri si è legato alla Fiorentina fino al 2027, firmando un prolungamento importante, quanto atteso, per il futuro della squadra. Una permanenza, quella del serbo, molto importante anche per lo spogliatoio gigliato, con il gruppo dei suoi connazionali che negli ultimi mesi si è mostrato molto unito e compatto. Il classe ’97, assieme a Nastasic e Terzic, si rende spesso protagonista di scatti fotografici, in campo e fuori. Da poche settimane, poi, si è unito al gruppo anche Luka Jovic, subito accolto dal trio con una cena a base di bistecca.

Milenkovic rimane e unisce ulteriormente il gruppo. Tra chi giocherà di più (lui e Jovic) e chi giocherà di meno (Nastasic e Terzic). La società viola non sembra al momento particolarmente interessata alle cessioni di questi ultimi, con il terzino pronto a un altro anno da vice Biraghi e il centrale come quarta opzione là dietro.

“Se arriveranno occasioni sul mercato, ci penseremo”, parola di Pradè. Tutto può ancora succedere. La firma di Nikola rimane un passo molto importante per tutti. Per un sacco di ragioni.