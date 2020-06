Come riporta Tuttosport, il ds viola Daniele Pradè sta lavorando al rinnovo di contratto di Nikola Milenkovic e ha fissato il prezzo del cartellino di quest’ultimo a 35 milioni. Una cifra decisamente alta per le sue pretendenti, in particolare il Milan, che però potrebbe calmierarla con l’inserimento nell’eventuale trattativa di Lucas Paquetà, il quale continua a piacere alla Fiorentina.

