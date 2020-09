Un ritorno di fiamma per Nainggolan? La Fiorentina torna a farsi sentire con l’Inter

Un pallino da sempre di Pradè è Radja Nainggolan, che l’anno scorso fu davvero ad un passo dalla Fiorentina. In questa estate il belga è tornato all’Inter dove però non fa parte dei piani di Conte ed è in attesa di accasarsi altrove. Secondo Sportitalia, la stessa Fiorentina è tornata a farsi viva con i nerazzurri, dato che il Cagliari non affonda su di lui e attende sostanzialmente il giocatore gratis.

