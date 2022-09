Un ritorno di Odriozola in Serie A? Una suggestione durata poco. Lo ha cercato una big, che però…

Alvaro Odriozola torna in Serie A: un’idea durata un pomeriggio. Come riportato da Sky Sport, ieri il Milan ha espressamente cercato il terzino spagnolo di proprietà del Real Madrid, visto l’infortunio di Alessandro Florenzi nella sfida contro il Sassuolo. Peccato che i rossoneri abbiano virato su un altro obiettivo.

La scelta del Milan è ricaduta su Sergino Dest del Barcellona per coprire il ruolo rimasto scoperto. L’affare si ufficializzerà in giornata. Niente ritorno in Serie A per Odriozola, che è ancora alla ricerca di una destinazione. Ad oggi, sembrano contenderselo Real Sociedad e Villarreal.