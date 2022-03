Un ritorno insperato in casa Sampdoria: Giampaolo ritrova una pedina importante in vista (anche) della Fiorentina

Nella giornata di ieri l’esterno danese classe 2000 della Sampdoria Mikkel Damsgaard è tornato in Italia dopo il percorso un recupero svolto in Danimarca. Il giovanissimo talento è fuori da ormai più di 5 mesi per un dolore al ginocchio che lo ha costretto a un lungo stop e a un intervento di artroscopia per pulire l’articolazione.

Un infortunio fastidioso che però sembra adesso passato, con il giocatore che è tornato ad allenarsi a parte a Bogliasco. Contrariamente a quanto previsto all’inizio dello stop (si parlava di stagione finita per lui), il suo rientro in campo potrebbe essere a metà aprile, tornando a disposizione dunque anche per la partita contro la Fiorentina in programma il 15 maggio per la penultima giornata di Serie A.