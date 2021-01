Un Ronaldo da record regala alla Juventus la sua nona Supercoppa italiana. Insigne ci mette del suo e sbaglia clamorosamente un rigore

Finita da pochi istanti la sfida valevole per la Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli.

Primo tempo senza reti, anche se ai bianconeri è servito un super Szczęsny per salvare il risultato. A inizio secondo tempo da segnalare l’uscita dal campo di Federico Chiesa per un problema fisico e l’ingresso in campo dell’altro ex Fiorentina Bernardeschi. Al 64esimo dopo un fortunoso flipper in area napoletana, Cristiano Ronaldo raccoglie il pallone e lo scaglia in rete segnando l’1-0 con un facile tap-in. All’80esimo il Napoli ha l’opportunità di pareggiare i conti grazie a un rigore assegnato da Valeri solo dopo un check del VAR, ma Insigne calcia clamorosamente largo. Al 93esimo altro miracolo decisivo di Szczęsny che spegne le speranze partenopee. Allo scadere è Morata a segnare il definitivo 2-0 dopo un contropiede fulminante guidato da Cuadrado. La Juventus vince la sua nona Supercoppa Italiana.

Da segnalare che il gol di CR7 è stato il suo 760esimo in carriera, con il quale è diventato il miglior marcatore della storia del calcio superando il ceco Josef Bican.