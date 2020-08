Castrovilli e un ruolo ancora tutto da definire

“Te lo immagini non si fosse tenuto Castrovilli?”: la domanda principale che si sono fatti i tifosi viola nel corso della prima parte di stagione è stata certamente questa. Che centrocampo sarebbe stato senza l’aver “azzeccato” il giovane numero otto della Fiorentina? Probabilmente più povero tecnicamente, ma adesso è arrivato il momento di trovare a Gaetano un ruolo ben preciso.

I tre gol segnati tutti su inserimento lo centrerebbero come mezzala ma il suo spostarsi per il campo, la sua propensione offensiva e la sua classe, lo rendono appetibile come futuro numero dieci. Certamente per giocare col trequartista Iachini dovrebbe cambiare modulo, magari optando per un 3-4-2-1 per far giocare dietro la punta Ribery e l’ex Bari. E Chiesa dove andrebbe? Forse ceduto oppure laterale destro con Lirola in panchina, chissà.

Il fatto è che una consacrazione oltre che da una crescita di squadra passa anche da un ruolo chiaro e preciso, ma una cosa è certa: Castro non aspetta altro e vuole prendersi il futuro della Fiorentina.