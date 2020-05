Un ruolo fondamentale che ultimamente la Fiorentina ha deciso di “abbandonare”

Nella costruzione di una squadra si pensa sempre all’attaccante che segna, al centrocampista che imposta il gioco, al difensore che non fa passare nulla e al portiere che compie miracoli. Un ruolo che spesso viene dimenticato, e che invece ha un’importanza fondamentale, è quello dell’esterno. Soprattutto quando fai fatica a segnare, come nel caso della Fiorentina. Fin dai tempi di Toni e Gilardino, spesso e volentieri i gol arrivavano per mezzo dei cross dalla fasce. Una tendenza che si è persa incredibilmente negli ultimi anni, un po’ per colpa degli attaccanti un po’ anche a causa degli esterni di turno. Lo stesso Alonso, che poi ha fatto una carriera di tutto rispetto, spesso e volentieri centrava gli avversari con i suoi traversoni. Sorte analoga per i suoi successori, da Biraghi a Dalbert, solo per considerare la fascia sinistra. Insomma, quella zona del campo non ha avuto fortuna in casa viola. E viene un po’ di nostalgia a pensare quanto invece fosse decisivo colui che la occupava ai tempi di Prandelli, Juan Manuel Vargas. Vedremo se il mercato aiuterà, per un ruolo che spesso viene sottovalutato e che invece potrebbe essere una risorsa importante.

