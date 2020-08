Un rush finale di stagione che l’ha messo in vetrina e un contratto ‘intrigante’: C’è anche la Fiorentina su Bonazzoli

Il rush finale di stagione con la maglia della Sampdoria ha acceso le luci sul talento di Federico Bonazzoli. L’attaccante blucerchiato, autore di 5 gol in meno di un mese, dovrà presto decidere quale sarà il suo futuro. Il contratto del classe ’97 scade alla fine della prossima stagione e nel frattempo, come riporta quest’oggi Il Secolo XIX, su di lui ci sono gli interessamenti concreti di Fiorentina e Inter.

La Sampdoria lo vuole trattenere per far di lui un pilastro del futuro, ma deve obbligatoriamente rinnovargli e adeguargli il contratto: la disponibilità del giocatore a trattare c’è, ma per adesso non c’è niente di concreto in tal senso.