Un segnale inequivocabile

La presenza di oltre seimila persone per il primo allenamento dell’anno della Fiorentina rende l’idea non solo della storica e consueta passione del tifoso viola, ma anche della fiducia, nonostante i risultati, che la gente sta dando a questa nuova società.

Il quindicesimo posto in classifica con soli tre punti sulla zona retrocessione, un mercato estivo che non sta convincendo e quello di riparazione, che è appena iniziato, ancora tutto in divenire, non sono fattori che ostacolano il sostegno verso la proprietà, verso il gruppo dirigenziale e verso i calciatori.

Dimostrazione questa di come il tifoso della Fiorentina quando vede interesse, passione, attaccamento, voglia di fare e genuinità, la vicinanza la fa vedere sempre, soprattutto nei momenti difficili.

L’avvento di Iachini ha portato aria nuova in casa viola e le prossime due sfide contro Bologna e SPAL, saranno già fondamentali per iniziare il nuovo anno col piede giusto.

Firenze c’è, ora però il campo deve iniziare a parlare…In senso positivo.