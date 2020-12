Un sogno sfumato dopo solo nove partite e un all-in sulle coppe per provare a raddrizzare la stagione

La sconfitta di ieri contro il Milan è stata la quarta in nove partite e se c’è una cosa di lontano in questo momento per la Fiorentina Femminile, questo il secondo posto raggiunto l’anno scorso… Per non parlare di scudetto. Le ragazze di Cincotta navigano al momento in sesta posizione della Serie A Femminile con 13 punti guadagnati, dietro alla capolista Juventus (27 punti), Milan (24 punti), Sassuolo (22 punti), Empoli (16 punti) e Inter (14 punti). Un divario quello con le prime posizioni che ad oggi fa segnare un pesante -14 dopo solo nove giornate e il sogno scudetto sembra ormai praticamente sfumato del tutto.

Dall’eredità di quella che era la Fiorentina Women’s, questa squadra ha ereditato una prestigiosa qualificazione in Champions League, guadagnata all’ultimo respiro lo scorso anno contro il Milan solo grazie alla differenza reti. Giovedì la gara di andata contro lo Slavia Praga nei sedicesimi al Franchi, con il sorteggio che per come erano i presupposti, è andato piuttosto bene alle viola.

Dopo una partenza brutta in campionato, la Fiorentina Femminile fa all-in sulle coppe, visto che oltre alla competizione internazionale le ragazze di Cincotta si sono qualificate senza troppi problemi anche per i quarti di finale, per provare a portare a Firenze il loro primo titolo sotto la gestione Commisso.