Un solo giocatore in dubbio per la Fiorentina. L’allarme Gonzalez è rientrato

Allo stato attuale delle cose, c’è solo un giocatore della Fiorentina in dubbio per il match contro la Cremonese: si tratta di Alfred Duncan. Il centrocampista ha riportato un infortunio muscolare nel corso dell’amichevole contro il Qatar ed è in fase di recupero. E alla fine potrebbe anche farcela ad essere convocato per la gara contro i grigiorossi anche se dovrà partire al massimo dalla panchina.

Allarme rientrato invece per Nicolas Gonzalez: la sua anca, colpita a più riprese, non preoccupa lo staff medico e l’argentino potrà occupare regolarmente il suo posto in campo, sulla zona destra dell’attacco viola.