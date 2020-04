Un solo modulo nelle idee dei dirigenti viola: Sarà caccia ad un grande numero 10

Nelle idee di chi costruirà la Fiorentina del futuro, Pradè e Barone su tutti, la squadra scenderà in campo con un 4-3-1-2, considerato il modulo migliore per esaltare le qualità dei talenti in rosa. Come sottolinea Calciomercato.com, il reparto avanzato è decisamente folto, con Chiesa e Ribery che ormai si stanno tramutando in prime punte, oltre a Cutrone e Vlahovic, così come il centrocampo, che a gennaio ha visto arrivare Agudelo, Duncan e Amrabat, costruendo lo zoccolo duro per il presente ed il futuro. Oltre a qualche piccolo ritocco in difesa, quindi, i dirigenti viola vogliono assestare il grande colpo proprio nella casella mancante, ovvero quella del trequartista, un nuovo grande numero 10 per Firenze.