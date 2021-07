Un Sottil che svetta già sopra gli altri e Bonaventura parla la stessa lingua. Un bel po’ di ruggine da togliere tra Vlahovic e Kokorin

MOENA – Primo test stagionale per la Fiorentina e prima scorpacciat(in)a di reti ai dilettanti dell’Ostermunchen: su tutti ha spiccato Riccardo Sottil, a suo agio sulla sinistra del tridente offensivo, con le gambe già piuttosto leggere e la consueta abilità nel dribbling. Con lui a duettare c’era spesso Jack Bonaventura, bello tra l’altro il suo gol di tacco: i due sono stati i protagonisti nella prima frazione del test. Al loro fianco un Callejon che lentamente sta cercando di risalire la china e che quantomeno ha avuto modo di proporsi da esterno Napoli-style.

Un bel po’ di fatica invece per i due centravanti, Dusan Vlahovic, il più atteso, e Kokorin, forse quello che attira la maggior curiosità: per il serbo un paio di gol sbagliati piuttosto clamorosi e un andamento ancora non troppo fluido. Sensazioni normali per una stagione appena partita e un fisico anche molto imponente da far carburare. Discorso analogo per il russo, da cui però attendiamo ancora i primi cenni reali di vita da quando fu preso lo scorso gennaio: l’auspicio è che con un po’ di condizione in più si possa vedere finalmente qualcosa.