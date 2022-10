Un successo, sei mesi dopo

La Fiorentina rialza la testa, ritrova un successo in trasferta che mancava da sei mesi e soprattutto, con questa prima vittoria nel girone, rimette a posto una classifica che si era complicata e che, grazie al pareggio del Basaksehir col Riga, si riapre anche in ottica primo posto.

Come scrive il Corriere Fiorentino, serviranno controprove più impegnative, certo, e già lunedì con la Lazio si capirà qualcosa in più, ma lo 0-3 di ieri per i viola potrebbe essere anche la scintilla che mancava per accendersi. Di certo, gli spunti non sono mancati. E il riferimento alla prova di Jovic, per esempio, non è puramente casuale.