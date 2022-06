Un summit per Italiano e non solo: in bilico c’è anche il futuro di due giocatori

Manca sempre meno a quello che sarà a tutti gli effetti un summit decisivo per la prossima stagione della Fiorentina. Le premesse sono buone, con l’intenzione della società viola e id Italiano che è quella di proseguire ancora insieme per continuare quello che è stato raggiunto nella scorsa stagione.

Oltre al futuro del tecnico viola, nel caso in cui tutto andasse per il meglio sotto questo punto di vista, si parlerà anche di mercato. Le cose di fatto sono poi collegate. Tra i nomi più caldi quello di Lucas Torreira e Nikola Milenkovic. Situazioni diverse, giocatori diversi, entrambi fondamentali per la squadra viola. Con il serbo molto più vicino del regista, sul tavolo c’è un nuovo prolungamento del contratto, ancora annuale. Senza quello sarà addio. Tutto incerto invece su Torreira, sul quale si sono già cominciate a muovere anche altre società. A scriverlo è la Repubblica.