Un tabellino da replicare e pretendere per Sottil, che ora è atteso alla maturazione vera e propria

La scorsa è stata la prima vera stagione di Riccardo Sottil nel gruppo Fiorentina, dopo un paio di annate da comparsa laddove non c’era neanche una posizione vera e propria in cui inserirlo, tra un 3-5-2 e l’altro. Dal classe ’99 sono arrivati sempre segnali contrastanti, con qualche prestazione sopra le righe, diverse accelerate ma anche la discontinuità e la poca concretezza nelle scelte di gioco. Il Sottil che ha approcciato la nuova stagione è innanzitutto un ragazzo che ha rinnovato fino al 2025 e che si è posto l’obiettivo dei 10 gol: per raggiungerlo servono tabellini come quello contro il Trento di venerdì scorso. Una punizione spettacolare e un destro a fil di palo davanti al portiere, in contropiede: un trend che il ragazzo cresciuto nella Primavera viola deve pretendere da se stesso e rendere il più abituale possibile: solo così potrà procedere con la maturazione definitiva.