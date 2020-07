Un talismano come arbitro per la trasferta di Parma ma con quel precedente che fece godere la Fiorentina e infuriare l’Inter

L’Aia ha reso note le designazioni anche per i match domenicali della 30esima giornata: sarà Rosario Abisso, della sezione di Palermo, il direttore di gara di Parma-Fiorentina, in programma domani sera alle 19,30. La formazione viola con lui è imbattuta nei cinque precedenti: quattro vittorie tra campionato e Coppa Italia e poi il clamoroso 3-3 interno con l’Inter del febbraio 2019, clamoroso più che altro per i nerazzurri perché la squadra viola raggiunse il pareggio dopo 11 minuti di recupero, causati dalla lunghissima revisione al Var per il “fallo di petto” di D’Ambrosio che valse il rigore del 3-3 definitivo. Ad affiancarlo ci saranno Di Vuolo e Di Iorio, con Marinelli come quarto uomo mentre al Var ci sarà Doveri e Passeri come Avar.

0 0 vote Article Rating