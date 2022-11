Un tempo in campo per Amrabat nell’amichevole contro la Georgia: ampia vittoria dei nordafricani

Ultimi test prima del mondiale per il Marocco di Amrabat, che allo Sharjah Stadium è sceso in campo questo pomeriggio per l’amichevole contro la Georgia. Il centrocampista della Fiorentina è subentrato a inizio secondo tempo al posto di Ounahi, giocando i secondi 45 minuti.

La sua nazionale ha trionfato 3-0 grazie alle reti di En-Nesyri e Ziyech nel primo tempo e al gol su rigore di Boufal nella ripresa. Da segnalare che la seconda marcatura, segnata dal giocatore del Chelsea, è arrivato grazie a un tiro effettuato da prima del cerchio di centrocampo: una parabola perfetta che ha bucato il portiere georgiano.