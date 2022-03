Un tempo per Bianco nella goleada dell’Italia under 20. Assente invece Dalle Mura

E’ finita da pochi minuti la partita tra Norvegia e Italia under 20, valida per la settima giornata della Elite League. Una sfida che interessava in un certo senso anche la Fiorentina, visto che tra gli undici titolari schierati dal ct Alberto Bollini figurava anche Alessandro Bianco.

Il centrocampista della Primavera viola è rimasto in campo 45 minuti, rimediando un ammonizione e venendo sostituito all’intervallo da Leone. Gli Azzurrini hanno ottenuto una netta vittoria per 5-0, con tutti i gol che sono arrivati nel secondo tempo. A segno due volte Vergani, poi Sekulov, Oristanio e Leone. Non ha preso parte invece alla gara Christian Dalle Mura, altro giocatore di proprietà della Fiorentina convocato dal ct Bollini.