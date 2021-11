Un terzino brasiliano per Italiano: Fiorentina resta vigile in Sudamerica

A quasi un mese e mezzo dall’inizio della finestra di calciomercato invernale, la Fiorentina continua a monitorare più profili e non solo per quanto riguarda il futuro centravanti. In Sudamerica, oltre del forte interesse dei viola per l’attaccante del River Plate Alvarez, giungono notizie anche di un forte interesse per un difensore brasiliano.

Secondo Yahoo Esportes, i dirigenti della Fiorentina avrebbero palesato il loro interesse per il terzino destro del Cuiabà Joao Lucas. Il brasiliano classe 1998 è di proprietà del Flamengo, squadra con cui i viola hanno concluso in passato la cessione di Pedro, ha un contratto in scadenza nel Giugno 2022 e potrebbe lasciare il Brasile già a gennaio. La Fiorentina, pronta a puntellare la difesa di Vincenzo Italiano, resta alla finestra.