Un tesoretto per la Fiorentina?

Sulle tracce di Alban Lafont ci sono i top club europei, con in testa il Real Madrid. E così Lafont, attualmente in prestito al Nantes, potrebbe diventare un vero affare per la Fiorentina se un club così prestigioso decidesse di “accaparrarselo” e ancor più se per lui si prospettasse addirittura un’asta al rialzo. Ancora naturalmente la situazione è tutta da scrivere e in divenire, sottrattutto in questo momento di stop dei vari campionati a causa dell’emergenza Covid19, ma ben presto c’è da scommettere che il nome di Lafont sarà uno dei piu chiacchierati e in grado di accendere il calciomercato internazionale. Intanto in Francia è il portiere con la valutazione di mercato più alta, insieme a Maignan del Lille. Sulle sue tracce, come detto, c’è anche il Real Madrid e per la Fiorentina la sua eventuale cessione potrebbe essere un bel tesoretto per il mercato futuro e sicuramente una plusvalenza certa. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.