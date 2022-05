Un tiro un gol. La virtù del Villarreal di Emery che la Fiorentina di Italiano dovrà acquisire per centrare l’Europa

Fiorentina in crisi di risultati dopo le ultime tre sconfitte subite in campionato, quattro considerando anche la gara di Coppa Italia contro la Juventus. Sono nove le reti subite negli ultimi match, ed appena una quella realizzata dai viola (Saponara contro la Salernitana). La squadra di Italiano infatti nell’ultimo periodo fa molta fatica ad andare in gol, e i tentativi verso la porta avversaria spesso non risultano esser vincenti. Biraghi e compagni creano tanto, come dimostrano i numeri, ma concretizzano molto poco. Contro l’Udinese per esempio, appena una settimana fa la Fiorentina aveva tirato verso la porta di Silvestri per ben 17 volte (sette i tiri nello specchio), non portando a casa nemmeno un gol. Numeri che certificano la poca concretezza sotto porta dei gigliati.

Pragmatismo che Italiano ‘ruberebbe’ volentieri al Villarreal visto in questa edizione di Champions League. Con la prima rete segnata al Liverpool nel 2 a 3 di ieri sera nella semifinale di ritorno, la squadra di Emery ha trasformato in gol tutti i sei tiri in porta tentati nelle ultime tre gare di Champions League. Cinismo che la squadra di Rocco Commisso dovrà acquisire in queste ultime tre partite di campionato, qualità necessaria per centrare l’obiettivo europeo.