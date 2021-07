Un titolare o una riserva: il grande dubbio della Fiorentina per la fascia mancina

Nell’ultima stagione uno dei giocatori della Fiorentina maggiormente criticati è stato Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro è stato impiegato con regolarità sia da Iachini che da Prandelli, giocando trentacinque partite in campionato. La sua alternativa sulla fascia mancina era Antonio Barreca, che in riva all’Arno si è dimostrato un oggetto misterioso non riuscendo mai a trovare lo spazio voluto. Terminato il prestito, è tornato al Monaco senza troppi rimpianti da ambo le parti.

La Fiorentina, adesso, è chiamata ad una decisione importante. Acquistare un titolare o un’altra alternativa a Biraghi? Un bivio importante, l’ultima parola a spetta a Italiano che nel ritiro di Moena valuterà l’esterno di Cernusco sul Naviglio e poi comunicherà il suo punto di vista alla società.