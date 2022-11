Un torneo in Romania per la Fiorentina. E i viola si ritrovano a sfidare anche il Borussia Dortmund

Prende sempre più corpo il programma di partite che la Fiorentina giocherà durante questa lunga sosta tardo autunnale-inizio invernale, causa Mondiali in Qatar.

E il 10 dicembre prossimo, la squadra di Italiano parteciperà ad un prestigioso torneo triangolare, denominato International Cup che si svolgerà in Romania.

Alla National Arena di Bucarest, oltre ai viola, scenderanno in campo il Rapid di Bucarest e anche i tedeschi del Borussia Dortmund. Ancora non ci sono i particolari di svolgimento della competizione, ma è probabile che si giochino tre sfide da 45 minuti l’una per cercare di compattare il programma e rendere spettacolare il tutto.

Tra le partite già fissate c’è anche quella contro gli svizzeri del Lugano che verranno affrontati il prossimo 21 dicembre.