Un trequartista potrebbe lasciare l’Empoli: la Fiorentina monitora la situazione

Il neopromosso Empoli sta disputando un ottimo campionato, anche se, confrontando i giocatori dell’anno scorso con quelli che stanno scendendo in campo quest’anno, qualche perplessità rimane. Su tutte quella che riguarda Nedim Bajrami: protagonista assoluto della scorsa stagione e della promozione in Serie A, il fantasista albanese classe ’99 quest’anno sta trovando poco spazio nell’ undici di Andreazzoli, tant’è che da un mese e mezzo non scende in campo.

Per questo – riporta TMW – numerosi club italiani stanno valutando di acquistarlo a gennaio e lo stanno inserendo nella lista dei desideri. Su tutte, era già stato accostato a Napoli e Fiorentina, anche se la lista di club interessati è destinata ad allungarsi. Il presidente empolese Corsi, che lo aveva trattenuto l’estate scorsa, lo valuta 12 milioni, anche se punterebbe a ottenerne anche di più tramite bonus o simili.

Una buona occasione per il mercato invernale della Fiorentina?