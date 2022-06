Un tridente che dovrà dimostrare tanto. Ma è sliding doors in attacco

Come scrive La Repubblica, nella prossima stagione Nico Gonzalez e Ikoné dovranno arrivare con più facilità alla conclusione, mentre Cabral dovrà lavorare nel gioco spalle alla porta per poi essere concreto e spietato negli ultimi metri. Prima di tutto ci sono alcune conferme. Una di queste è Saponara, funzionale nel gioco di Italiano.

Callejon, altro giocatore in scadenza, invece non rimarrà. Così come la dirigenza viola lavora da tempo per trovare un’intesa con Kokorin e il suo entourage per la rescissione consensuale del pesante contratto che lega l’attaccante russo ai viola fino al 2024. Detto che Sottil dovrebbe rimanere e che punta a giocare con più continuità, ecco che la Fiorentina si sta muovendo per cercare alcune soluzioni sul mercato.