Un tris di pretendenti per Zurkowski e un Mondiale che può aiutare la Fiorentina

Se il mercato in uscita dipendesse dalla prima parte di stagione, per Szymon Zurkowski ci sarebbero ben poche prospettive e invece sul centrocampista viola di interessi ce ne sono eccome, vista la scorsa annata ad Empoli. Il giocatore è fuori dai piani di Italiano anche se ha avuto diversi problemi fisici e l’idea di tornare proprio a Empoli non gli dispiacerebbe affatto. Come riporta il Corriere Fiorentino però, su di lui ci sono almeno tre club: oltre agli azzurri anche Bologna e Spezia. Il Mondiale potrebbe anche aiutare la Fiorentina, se Zurkowski trovasse un po’ di spazio nella sua Polonia.