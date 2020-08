Un triste destino comune per due giocatori che, in modo diverso, hanno riguardato la Fiorentina

Ogni mercato la storia si ripeteva: Balotelli nel mirino della Fiorentina. E chissà se Super Mario è mai davvero interessato alla dirigenza viola, di sicuro non ne ha mai indossato la maglia. Il discorso, per fortuna, si era chiuso definitivamente quando Balotelli aveva deciso di tornare nella sua Brescia per quella che sembrava una bella storia. Nulla di tutto ciò: il giocatore ha rotto (come suo solito) con l’ambiente e ora cerca di nuovo sistemazione. Secondo il portale Fotomac, Balotelli potrebbe finire al Besiktas. Esattamente come ha fatto a gennaio Boateng, dopo una prima parte di stagione alquanto deludente in riva all’Arno. Possibile destino comune dunque per due giocatori che, in modo diverso, hanno riguardato la Fiorentina.

