Un uno-due che chiuderebbe il mercato degli extracomunitari ed escluderebbe Marlon. C’è un indiziato per far posto a Dodô

Qualora la Fiorentina dovesse tesserare, come sembra, sia Jovic che Dodô, chiuderebbe in modo definitivo il mercato degli extracomunitari.

Le regole attuali prevedono due innesti di giocatori extra UE a stagione, il secondo dei quali può avvenire solo dopo una cessione di un altro extracomunitario. Dunque per il brasiliano dello Shakhtar, che viene dopo nelle priorità rispetto al serbo, bisognerà attendere l’uscita di qualcuno. In questo senso Pulgar è l’indiziato principale.

Jovic e Dodô, di fatto, escluderebbero anche l’arrivo di Marlon in difesa, per un’eventuale sostituzione di Milenkovic, anche se piace ai viola come giocatore, perché anch’egli non è in possesso di passaporto UE.