Un uomo ad affiancare Pradè: Attenzione all’artefice della promozione dell’Empoli. Ma non è da escludere un grande ritorno

Un nuovo inserimento all’interno dello staff dirigenziale della Fiorentina. Ne parla stamani dell’argomento, La Nazione. Per il giornale fiorentino la permanenza di Pradè rimane comunque un punto scritto anche nella prossima stagione. Ma continuano movimenti e voci anche su possibili figure che andrebbero ad allargare l’area tecnica che sarà operativa dal prossimo mercato.

In questo senso non è da escludere un ritorno a Firenze di Eduardo Macia, ma nelle ultime ore, oltre alla possibilità di un contatto con Daniele Faggiano, libero da qualche mese dal contratto con il Genoa, il nome da seguire con grande attenzione è quello di Pietro Accardi, dirigente dell’Empoli. La stagione degli azzurri (già promossi in serie A) si sta per chiudere. Accardi, da domani, potrebbe valutare e accettare nuove avventure. Compresa quella di Firenze.