Un Uruguay ‘italianissimo’ cade in Bolivia. Torreira e Tabarez escono sconfitti

Si è da poco conclusa la gara tra Bolivia e Uruguay, partita valida per le qualificazioni al Mondiale che si disputerà tra un anno in Qatar. I padroni di casa escono vittoriosi dal confronto grazie ad un secco 3 a 0. Sono i padroni di casa ad aprire le danze, già alla mezz’ora di gioco grazie alla rete di Arce. L’attaccante boliviano protagonista indiscusso del match: sul finire della prima frazione si mette nei panni di assistman e manda a rete Moreno; poi al ’79 ipoteca il risultato e con un bel colpo di testa firma il definitivo 3 a 0. In campo anche Lucas Torreira tra le fila degli ospiti (in campo per i primi ’68) oltre a moltissimi altri giocatori che militano nella nostra Serie A, come Vecino, Bentancur, Nandez, Godin e l’ex viola Caceres. Il regista della Fiorentina è partito titolare nel 4-1-4-1 di Tabarez salvo poi lasciare il suo posto ad Arambarri.