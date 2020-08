Un vertice dirigenziale che sarà decisivo: I tre identikit (e “mezzo”) che cerca la Fiorentina

Il vertice dirigenziale sarà decisivo per chiarire anche altri aspetti. Cosa manca a questa squadra, al netto delle eventuali partenze, per essere più competitiva e lottare per un posto nella prossima Europa League? Al di là dei nomi, come scrive La Repubblica mancano sicuramente un laterale sinistro ( sia che venga confermato il prestito di Dalbert che no), un centrocampista che possa far rifiatare i titolari ( Amrabat, Castrovilli, Duncan o Pulgar) e un attaccante che possa completare il pacchetto avanzato insieme a Cutrone e Kouamé, con Ribery intoccabile e Vlahovic che potrebbe finire in prestito per una stagione. Il tutto, sia chiaro, mettendo in conto la permanenza di Chiesa tutt’altro che certa. E nel caso Federico partisse? Allora ecco che la Fiorentina investirà la somma ricavata dalla sua cessione per cercare di piazzare un colpo in stile Ribery. Un giocatore capace di spaziare su tutto il fronte offensivo, in cerca di rilancio ma ancora affamato al punto giusto.

