Un vestito su misura preparato da Prandelli ma servirà pazienza

Arrivato per “sostituire” Chiesa, Josè Callejon è finito subito al centro delle attenzioni per la scelta di Iachini di schierarlo da attaccante puro, ora in appoggio ad un centravanti, ora in coppia con Ribery come accaduto all’Olimpico contro la Roma, e inevitabili sono state le discussioni e le polemiche sul suo utilizzo. Come scrive il Corriere dello Sport, Prandelli ha già in mente il vestito che gli cucirà addosso su misura: sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3, Callejon sarà l’esterno “alto” che porterà in dote esperienza, dribbling e assist grazie alle sue 350 partite in Italia impreziosite da ben 82 gol e 78 assist che vanno messi a frutto (devono essere) nella fase offensiva della Fiorentina, da anni alle prese con una sterilità mai risolta. C’è un problema, però: il Covid-19 l’ha fermato e in questo momento è alle prese con la procedura ben nota di quarantena e con i tamponi in attesa della negativizzazione. Solo in quel momento inizierà la fase di recupero e di re-inserimento, quindi serve un po’ di pazienza.

