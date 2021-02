Un week end a riposo ma per ora niente esami: la Fiorentina spera di non perdere Bonaventura

Per il momento sarà un week end di riposo per Jack Bonaventura che è uscito ieri durante la gara con lo Spezia per un problema accusato tra tendine e muscolo, in zona polpaccio. Da quelle parti c’è anche il tendine d’Achille, punto molto delicato e lungo da guarire in caso di lesione. La speranza è che per il centrocampista possa trattarsi solo di un piccolo fastidio: come raccolto da Fiorentinanews.com, Bonaventura sarà valutato a inizio settimana, il che magari potrebbe escludere emergenze di particolare gravità su cui si sarebbe dovuti intervenire nell’immediatezza.

