Un week-end fondamentale

Non solo la prima squadra della Fiorentina, in questo week-end scenderanno in campo anche la Fiorentina Primavera e la Fiorentina femminile. Sarà doppia la sfida contro l’Hellas Verona, che interesserà i ragazzi di Italiano al Franchi domenica e quelli di Aquilani al Bozzi sabato. Domani in campo anche le ragazze di Panico, che saranno in Liguria per sfidare la Sampdoria.

Tre partite delicate, per tre momenti diversi che stanno vivendo le squadre viola. La prima squadra deve rialzare la testa dopo la doppia batosta, non tanto per le sconfitte contro Sassuolo e Juventus, quanto per come sono arrivate: match gestiti bene, tante occasioni, gol avversario nei minuti finali. Contro l’Hellas Verona dell’ex Simeone sarà una gara da vietato sbagliare per rimanere attaccanti al trenino per l’Europa, con la consapevolezza di avere ancora tre punti in sospeso con l’Udinese.

La Fiorentina Primavera invece sarà chiamata a trovare continuità dopo la vittoria nel recupero della giornata contro il Napoli in infrasettimanale. La classifica dice viola sesti a pari merito con la Juventus con 34 punti conquistati e piena zona playoff. Per farlo ci sarà contro, anche in questo caso, l’Hellas Verona, attardata in classifica al 12esimo posto.

La partita più delicata, però, sarà sicuramente quella della Fiorentina femminile. Le viola di Patrizia Panico sono a un solo punto dalla zona retrocessione e ogni passo falso potrebbe risultare fatale. C’è da salvare una stagione fallimentare, buttando un occhio a quello che faranno Empoli (contro il fanalino di coda Bardolino) e Napoli (contro il Milan).

Un week-end ricco di gioco, di gare, di punti in palio.