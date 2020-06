Una battaglia troppo complicata e inutile da combattere: ecco perché la Fiorentina farebbe meglio a guardare altrove

Sabato si è celebrato il Commisso day, l’anniversario dell’arrivo del presidente viola. Un Commisso che fin dai primi giorni ha sempre dichiarato di avere come obiettivo principale quello di portare la Fiorentina tra le grandi del calcio italiano. Ebbene, per farlo bisognerà inevitabilmente partire dal mercato, e quindi già da quello estivo. Sessione in cui Pradè dovrà darsi particolarmente da fare, visti i numerosi reparti che necessitano di un rinforzo. Tra questi, però, probabilmente non rientra la difesa che con Milenkovic, Pezzella e Caceres sembra decisamente a posto. Certo, nessuno di loro dovrà partire, ma che motivo dovrebbe avere la Fiorentina di vendere per poi dover sostituire? Eppure uno dei nomi che ormai da mesi viene accostato ai violi è proprio un difensore: Marash Kumbulla. Il difensore del Verona è stato fin qui autore di un grande campionato, e di questo si sono accorti in tanti. La Fiorentina, certo, ma anche Inter e Napoli. Il club nerazzurro sembra in vantaggio al momento, e ciò significa che per vincere la concorrenza Commisso dovrebbe sborsare un bel po’ di milioni. Ma quanto converrebbe una cosa del genere, quando mancano tasselli importanti in altri reparti? Decisamente poco, se non per niente. Sperando di ricevere ulteriori certezze alla ripresa del campionato, sopratutto per quanto riguarda Pezzella, la difesa della Fiorentina non ha bisogno di essere rimaneggiata. Perché lasciare la strada vecchia per quella nuova, non sempre è una buona idea.

