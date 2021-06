Una batteria di esterni da rinnovare ma anche da rilanciare: da Callejon a Sottil, le opzioni a sorpresa di Gattuso

Molto probabilmente nel reparto esterni della Fiorentina arriveranno i nomi principali del mercato, anche perché negli ultimi due di 3-5-2 è proprio sulle fasce che la squadra viola ha faticato e praticamente mai trovato interpreti all’altezza in entrambe le fasi. Per il tridente di Gattuso servono dunque attaccanti esterni titolari, anche se qualcosa in casa c’è già e da alternativa potrebbe fare piuttosto comodo: parliamo di José Callejon e Riccardo Sottil, se si concretizzerà il controriscatto. Due calciatori che a Firenze hanno ancora fatto vedere poco, per motivi diversi ma che Gattuso dovrebbe ritrovare fin dalle prime battute del suo primo ritiro. Non solo il mercato dunque ma anche la valorizzazione di quanto finora era stato messo in soffitta per divergenze tattiche.