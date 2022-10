Una bella prestazione vanificata da agenti esterni. Dichiarazioni troppo morbide, la Fiorentina è ora che cominci a farsi sentire sul serio

L’Inter, con l’aiuto dell’arbitro, porta a casa la partita contro la Fiorentina. Valeri dà il calcio di rigore e non sanziona Dimarco con l’espulsione che sarebbe stata sacrosanta. I viola avrebbero dovuto giocare in undici contro dieci per la bellezza di 55 minuti più recuperi vari.

La quarta rete è viziata da una spinta a centrocampo di Dzeko su Milenkovic. Un arbitraggio da 3 quello visto al Franchi; la società deve iniziare a farsi sentire, perché le dichiarazioni a fine partita sono state troppo morbide. Abbiamo visto una Fiorentina giocarsela nuovamente bene con una delle grandi del campionato, così come accaduto contro Juventus e Napoli; agguerrita, che lotta e che combatte, con un attacco finalmente che punge. Una bella prestazione che però è stata compromessa da agenti esterni.